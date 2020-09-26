شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. غلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب منذ قليل وإعلان الأسماء غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، منذ قليل، فى الساعة الثانية ظهر اليوم السبت باب الترشح لانتخابات مجلس النواب الجديد 2021، وذلك عقب انتهاء مدة العشرة أيام المحددة لتلقى أوراق المرشحين، وجار حاليا مراجعة المستندات المقدمة من المرشحين ومطابقتها على أرض الواقع، تمهيدا لإعلان الكشوف المبدئية بأسماء المرشحين المقبولين غدا الأحد.

وبدأت لجان فحص طلبات الترشح والبت فى صفات المرشحين المشكلة من الهيئة الوطنية للانتخابات فى 29 محكمة على مستوى الجمهورية، فى التأكد من توافر شروط الترشح فى المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم خلال الفترة الماضية وذلك من واقع المستندات المقدمة منهم كما تفصل فى مدى صحة انتماء طالبى الترشح فى النظام الفردى للأحزاب أو كونهم مستقلين، كما تتولى فحص المستندات المقدمة من المرشحين الأصليين والاحتياطيين للقوائم.

ومن المقرر عقب الفحص أن تقوم اللجان بأعداد كشفا مستقلا بأسماء المرشحين بالنظام الفردى الذين تم قبول أوراقهم متضمنا الرمز الانتخابى والانتماء الحزبى أو كونه مستقلا، كما تعد كشفا آخر بأسماء المرشحين ضمن القوائم يتضمن اسم القائمة والصفة التى ثبتت لكل مرشح فيها وانتمائه الحزبى أو كونه مستقلا، حيث تقوم اللجان غدا الأحد بعرض الكشفين بطريقة ظاهرة أمام مقر المحكمة الابتدائية المختصة، على أن يستمر عرض الكشوف لمدة 3 أيام خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء.

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من ناحية أخرى تبدأ محاكم القضاء الإدارى بالمحافظات تلقى طعون المرشحين المستبعدين والطعون المقدمة على المرشحين المقبولين خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، على أن تفصل المحاكم فى الطعون خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة، وعقب ارسال الأحكام إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لمراجعتها تعلن الهيئة القائمة النهائية للمرشحين يوم 5 أكتوبر، ويكون يوم 7 أكتوبر أخر موعدا للتنازل المرشحين لبعضهم البعض، ثم نشر التنازلات فى جريدتين واسعتى الانتشار يوم 8 أكتوبر.