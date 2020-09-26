مرتضى منصور يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب

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شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، ظهر اليوم السبت، بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب 2020، وذلك عن دائرة ميت غمر حيث تجري عمليه التصويت يومي 7 و 8 نوفمبر المقبل.
وكان المستشار مرتضى منصور قد حصل على أعلى الأصوات على مستوى الجمهورية فى انتخابات2015.
مرتضى منصور يتقدم بأوراق ترشحه للبرلمان
مرتضى منصور يتقدم بأوراق ترشحه للبرلمان
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