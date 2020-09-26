أخبار مصر

مرتضى منصور يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، ظهر اليوم السبت، بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب 2020، وذلك عن دائرة ميت غمر حيث تجري عمليه التصويت يومي 7 و  8  نوفمبر المقبل.

 

وكان المستشار مرتضى منصور قد حصل على أعلى الأصوات على مستوى الجمهورية فى انتخابات2015.

 

Advertisements
22af7aeb-7357-47bf-971b-2ee66b62a98e

مرتضى منصور يتقدم بأوراق ترشحه للبرلمان

 

217f3fbe-4f64-4567-9cd8-362edefa8d55

مرتضى منصور يتقدم بأوراق ترشحه للبرلمان

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا