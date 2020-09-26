شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.. فتح باب تقليل الاغتراب الاثنين المقبل حتى 1 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التعليم العالى، أنه تيسيرا علي الطلاب سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة وكذلك طلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك وفقاً للطاقة الاستيعابية، وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 28/ 9/ 2020 حتى يوم الخميس الموافق 1/10/2020 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن المتضمنة ما يلي:-

• التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي .

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط .

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• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

• تكون المفاضلة بين الطلاب علي اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.