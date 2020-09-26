شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة "اختيارك" لصندوق مكافحة الإدمان تصل 20 محافظة حتى الآن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس ادارة الصندوق تنفيذ مبادرة "اختيارك" فى المحافظات المختلفة، وذلك لتوعية الأسر والشباب بالآثار السلبية للتدخين وتعاطى المخدرات وكذلك توعية الأسر بمراحل الاكتشاف المبكر للتعاطى بمراكز الشباب ومواقف عمومية والميادين العامة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من تباعد اجتماعى وتوفير ماسكات وأدوات تعقيم لمتطوعى الصندوق خلال تنفيذ المبادرة.

وتم تنفيذ المبادرة فى محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة والإسكندرية والمنوفية والسويس وقنا ودمياط وبورسعيد والفيوم والشرقية وبنى سويف وكفر الشيخ والدقهلية والغربية والاسماعيلية والاقصر والمنيا والبحيرة والبحر الأحمر حتى الآن، وتستهدف المبادرة كافة المحافظات وستستمر حتى نهاية شهر سبتمبر الجارى بمشاركة 1000 متطوع من إجمالى عدد المتطوعين لدى الصندوق والبالغ عددهم 29 ألف متطوع على مستوى الجمهورية .

تستهدف المبادرة تصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة عن تعاطى المخدرات وكذلك إلقاء الضوء على الخدمات التى يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023"، وكذلك دور الأسر فى الاكتشاف المبكر للتعاطى ومراحل العلاج من خلال المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، والبالغ عددها 23 مركزا علاجيا حتى الآن، حيث يتم تقديم الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة، كما تستهدف المبادرة بث عدة رسائل إيجابية منها "اختيارك الصحيح هيمكنك من الفهم لكافة الافكار المغلوطة حول المخدرات والعمل على تصحيحها، اختيارك الصحيح هيمكنك من معرفة الاضرار المترتبة على تعاطى المواد المؤثرة على الحالة النفسية والعقلية ،اختيارك الصحيح هيخلك تاخد قرار العلاج لأنك أقوى من الاستسلام "

من جانبه، أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن _مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن المبادرة تهدف إلى توعية الأسر وأبنائهم والشباب بأضرار تعاطى المخدرات وأيضا بث رسائل توعوية عن أضرار التدخين وتعاطى المخدرات وتصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة عن المخدرات.

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جدير بالذكر، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن قد دشن حملة طرق الأبواب لتوعية الاسر بحى الأسمرات بخطورة مشكلة المخدرات فى ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بمشاركة كوادر تطوعية من اهالى الحى بعد تدريبهم على اكتساب المهارات الحياتية لتنفيذ مبادرات التوعية بالتعاون مع متطوعى الصندوق .