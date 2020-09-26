شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يشهد افتتاح مبنى هيئة سلامة الملاحة البحرية بعد التطوير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل إفتاح مبنى رئاسة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وإداراتها بعد الانتهاء من أعمال التطوير الشامل للمبنى بتكلفة إجمالية مقدارها 71.800 مليون جنيه، حيث بدأت فعاليات الافتتاح بإزاحة الستار عن لوحة افتتاح المبنى والتى وجه كامل الوزير بقيام اثنين من المهندسين الشباب بالهيئة بإزاحتها تقديرا ودعماً وتشجيعا لشباب المهندسين.

وشاهد الوزير عرضاً تقديميا عن كافة الأعمال التى تم تنفيذها والهدف من أعمال التطوير حيث أوضح رئيس الهيئة أن مبنى الهيئة لم يتم تطويره وتحديثه منذ فترة طويلة ، حيث كان من الضرورى تطوير ورفع كفاءة المبنى الرئيسى ومبنى مجمع الإدارات بالهيئة واستحداث مقر رئيسى لكيان عالمى للسلطة البحرية المصرية يليق بسمعة ومكانة جمهورية مصر العربية على المستويين الإقليمى والدولى ، وخاصة مع التخطيط لاستقبال المقرات الإقليمية للمنظمات البحرية

وتفقد الوزير مكتب خدمة المواطنين الشباك الواحد بإجمالى 28 شباك والذى سيساهم فى تبسيط الإجراءات والمدة الزمنية الخاصة بطلبات المواطنين ووجه الوزير موظفى شبابيك خدمة المواطنين بتقديم كافة الخدمات للمواطن وان يكون التعامل وفقا لمبدأ إحترام المواطن وخدمته وبما يليق بمكانة وسمعة مصر الدولية والعالمية خاصة مع أهمية الدور الذى تقوم به الهيئة فى مجال تنظيم وإدارة سلامة الملاحة البحرية وكذلك أهميتها فى مجال تخطيط ومتابعة إنشاء وتطوير وصيانة المنائر والمساعدات الملاحية على سواحل الجمهورية وداخل المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية ومراقبة مستويات السلامة البحرية وجودة الخدمات المنفذة.

جدير بالذكر أن أعمال التطوير شملت إنشاء مركز عمليات مطور مزود بالشاشات الإلكترونية المتصلة بأنظمة العمل المختلفة فضلاً عن منظومة متابعة المساعدات الملاحية الجارى إنشائها و إنشاء قاعة مؤتمرات تسع لعدد ( 160 ) فرد بالإضافة إلى إنشاء مركز حديث لخدمة المواطنين بنظام الشباك الواحد تيسيراً على المتعاملين مع الهيئة وكذلك إنشاء منظومات وشبكات إليكترونية بجميع إدارات الهيئة لتسهيل وسرعة انسيابية العمل.

Advertisements