وزير الرى يستعرض مقترح دراسة كميات مياه يمكن توفيرها لترعة الحمام وامتدادها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس شحتة إبراهيم رئيس قطاع التوسع الأفقى والدكتور أسامة الظاهر رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير وذلك لاستعراض مقترح دراسة كميات المياه التى يمكن توفيرها لترعة الحمام وامتداد الحمام لبحث إمكانية إضافة مساحة جديدة للمشروع.

وينفذ قطاع التوسع الأفقى العديد من الأعمال على مستوى سحارة سرابيوم، ورفع كفاءة وإحلال وتجديد منظومة الرى بأنشاص ومراسى نهرية وإنشاء مصارف بديلة ونطاق شبكى بقيمة 239,5 مليون جنيه، كما بدأت الإدارة العامة للتوسع الأفقى والمشروعات بوسط الدلتا بالعمل فى تأهيل ترعة الخوالد وترعة المنشأة بأماكن متفرقة بقيمة 15,5 مليون جنيه، علاوة على قيامه بتنفيذ عملية تطوير واجهة النيل وحماية الجسور بمنطقة البر الغربى بجزيرة الزمالك بشارع أبو الفدا.

وفى سياق آخر أكد عبد العاطى على استمرار التنسيق مع القطاعات المعنية" التوسع الأفقى، الرى، الخزانات، تطوير الرى" ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى وطرح أعمال تأهيل وتبطين الترع، والانتهاء من طرح و(ترسية / إسناد) الأعمال لمسافة 1000 كم نهاية الشهر الحالى و1000 كم نهاية سبتمبر و1000 كم نهاية أكتوبر، ليصل الاجمالى إلى 3360 كيلو متر، لافتا إلى أن ما تم طرحه حتى الان بلغ 2400 كيلو وما تم تنفيذ 160 كيلو، وجارى تنفيذ 200 كيلو متر.

و كلف عبد العاطى بقيام مصلحة الرى باتخاذ كافة الإجراءات التعاقدية ( إسناد مباشر – مادة 78 من قانون 182 – مناقصة عامة) لإنهاء طرح كافة الأعمال فى أقرب وقت ممكن والاستعانة بالجهات الوطنية لتنفيذ الأعمال من خلال بروتوكولات تعاون مشترك، وسرعة الافادة ببيان بمؤشرات التنفيذ الفعلى المتوقعة عند نهاية كل شهر ويرفق مع التقرير الأسبوعي الدورى لأعمال تأهيل الترع وبيان ( ما تم تنفيذه – الجارى تنفيذه – الجارى إعداده للطرح).