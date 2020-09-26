شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسجيل الرغبات بالعام الدراسى الجديد بزراعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كلية الزراعة جامعة عين شمس تشعيب طلاب البرامج الجديدة للعام الجامعي الجديد 2020_2021، مشددة على ضرورة مراعاة الشروط المؤهلة للبرنامج عند كتابة الرغبات، كما أكدت الكلية، على ضرورة التزام الطلاب بموعد تسجيل الرغبات المحدد من اليوم السبت وحتي الأربعاء المقبل وفي حالة عدم الالتزام سيتم التشعيب بمعرفة إدارة الكلية.

وأشارت إلى أنه يتم توزيع الطالب وفقا لترتيب الرغبات مع الأخذ في الاعتبار الإعداد لكل برنامج علما بان الحد التقصي للطلاب في برنامج الزراعة العضوية لا يزيد عن 80 طالبا الحد الأقصى لبرنامج إدارة الجودة 200 طالب وتحقيق الطالب للشروط المطلوبة، كما يتم المفاضلة بين الطلاب علي أساس المجموع الاعتباري الكلي "المجموع التراكمي لمقررات الفاصل الدراسي الأول +ومجموع المقرر المؤهل للبرنامج".

كما أوضحت أنه يحق للطالب التقدم بالتماس لتعديل الرغبات بعد استيفائه الإجراءات الخاصة بذلك يرجي استكمال الفورم حتى النهاية.

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وفى هذا الصدد قال الدكتور هشام الحريري، وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس، إنه يوجد 3 برامج جديدة للطلاب الجدد بالبرامج للعام الجامعي 2020/2021.