شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للأنفاق تسعى لإنهاء تنفيذ مترو العتبة - الكيت كات منتصف العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى الهيئة القومية للأنفاق لإنهاء تنفيذ الجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو الممتد من العتبة حتى الكيت كات بطول 4 كم وعدد 4 محطات نفقية منتصف العام المقبل، حيث تضم محطات ناصر وماسبيرو والزمالك والكيت كات.

وتستأنف الهيئة أعمال الحفر خلال أيام بعد أعمال الصيانة الدورية التي تجرى لماكينة الحفر العملاق وإعادة التأهيل بعدما وصلت محطة صفاء حجازى بالزمالك قادمة من اتجاه العتبة مارة بمحطة ناصر وماسبيرو، حيث ستعبر الماكينة النيل متجهة من الزمالك إلى الكيت كات لتتوقف فى محطة الكيت لإجراء أعمال صيانة دورية مجددا قبل انطلاقها لتخرج من فتحة البئر.

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وينفذ المشروع تحالف شركات فرنسية تقوده شركة فينسى، وانطلقت أعمال حفره من العتبة فى منتصف 2017 مارا بمحطتى ناصر وماسبير، ويجرى تنفيذ برنامج مكثف لسرعة إنجاز هذا المشروع.

والمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو يبلغ إجمالى طولها 17.7 كم وتشمل على عدد (15) وتم تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء لسرعة إنجازها، وتبلغ تكلفة تنفيذها 32.8 مليار جنيه تقريبا، حيث يمول منها بنك الاستثمار الأوربى ووكالة التنمية الفرنسية قيمة 900 مليون يورو فى صورة قرض ميسر، فيما يتم تدبير باقى تكلفة المشروع من الموازنة العامة للدولة.