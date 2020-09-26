شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب البيطريين يؤكد وجود 8 ملايين كلب ضال فى مصر زيادة عن حاجة التوازن البيئى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، إن السعار أحد الأمراض الوبائية، ولا تكمن الخطورة فى أنه مرض قاتل، لكن الخطورة تكمن فى الحيوانات الضالة والتى تنقل كثيرا من الأمراض وقد تصل إلى مرحلة الوبائيات فى بعض الأمراض بعد انتقالها للإنسان.

وأوضح سليم، خلال كلمته باحتفالية اليوم العالمى للسعار، الذى تشارك به نقابة الأطباء البيطريين، أن الطب البيطرى، يقى الحيوان ويقى الانسان من الأمراض المشتركة، مما يخدم الاهداف التنموية للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يولى ملف الانتاج الحيوانى بكافة فروعه اهتماما كبيرا، وكذلك الدعم لصحة واحدة بدعم وزارة الصحة والجهات المعنية، مشيرا الى اننا لا نحتاج الى تعاون البيئة والمحليات فقط ولكن هناك دور هام للإعلام ودور توعوى يوجه للمواطنين ونحن نساهم فيه، حتى نستطيع نقل الرسالة وتوضحيها للمواطن، ويجب تعاون المواطن مع الاجهزة الرسمية للتخلص من هذه المشكلة.

وأشار سليم إلى أن عدد الكلاب الضالة حسب آخر الاحصائيات 15 مليون كلب ضال أو شوارع، والتوازن البيئى فى مصر يقتضى أن يكون العدد من 6 إلى 7 مليون، وهذا يوضح أن هناك فرقا شاسعا بين المفروض والواقع وذلك يتطلب منا جهودات كبيرة، كما اخر احصائية تقول ان حالات العقر تقترب من 400 ألف حالة سنوية ومائة حالة وفاة للانسان وهذا نذير خطر، ونحن مهنة نحمى الانسان.

وقال نقيب الأطباء البيطريين إننا لسنا قتلة بل نحن أصحاب مهنة إنسانية بالدرجة الأولى وليس كما يصور البعض باننا قتلة، ولكن نحمى الإنسان بالدرجة الأولى ونحافظ على صحة الحيوان وهو من صميم مهنتنا.