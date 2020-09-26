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شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 13751 مواطن خلال الأسبوع الأول من مبادرة 100 مليون صحة بالوادى الجدبد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور احمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد ان الفرق الطبية قامت خلال الأسبوع الأول بالمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بفحص عدد (13751) مواطن على مستوى المحافظة .
واشار محروس أن المبادرة تم تدشينها بعدد 6 مساجد كبري علي مستوي المحافظة، مضيفًا أنه يجري العمل من خلال 26 نقطة ثابتة ومتحركة وذلك من التاسعة صباحا حتي التاسعة مساءًا طوال أيام الأسبوع لمدة 3 أشهر متواصلة.
كما اضاف ان المستهدف هو فحص عدد 71300 مواطنا فوق سن الأربعين بجميع مراكز المحافظة وعلاجهم بالمجان .
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