الدكتور محمد محجوب عزوز يتسلم مهام عمله كأول رئيس لجامعة الأقصر

تسلم، صباح اليوم السبت، الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، مهام منصبه الجديد كأول رئيس لجامعة الأقصر بعد صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رقم( 560لسنة 2020 ) بتعيين الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيسا لجامعة الأقصر.

وقام الدكتور بدوي شحات بدوي، القائم السابق بأعمال رئيس جامعة الأقصر بتسليمه كافة الملفات الخاصة بجامعة الأقصر.

الجدير بالذكر أن الدكتور عزوز شغل العديد من المناصب القيادية منها: عميدا لكلية العلوم- جامعة جنوب الوادى بقرار جمهورى رقم 32 لسنة 2018، وكيلا لكلية العلوم للدراسات العليا والبحوث- جامعة جنوب الوادى، قائم بعمل وكيل كلية العلوم لشئون البيئة وتنمية المجتمع – جامعة جنوب الوادي، رئيس مجلس قسم النبات بكلية العلوم- جامعة جنوب الوادى، وعضو باللجنة العلمية الدائمة ( نبات ) بالمجلس الأعلي للجامعات لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.

كما حاز على العديد من الجوائز التقديرية منها: جائزة الجامعة لأحسن كتاب مؤلف عام 2017 من جامعة جنوب الوادى لأحسن كتاب مؤلف بمصر، جائزة الجامعة للتفوق العلمى عام 2016 من جامعة جنوب الوادى للتفوق العلمى على مستوى الجامعة، جائزة عضو هيئة التدريس المتميز عام 2015 من جامعة الملك فيصل لعضو هيئة التدريس المتميز على مستوى الجامعة بالسعودية، جائزة عضو هيئة التدريس المتميز عام 2014 من جامعة الملك فيصل لعضو هيئة التدريس المتميز على مستوى الجامعة بالسعودية، جائزة النشر العلمى لأعوام 2012، 2013، 2014، 2015، في مجلات علمية عالمية ذات عامل تأثير عالى من جامعة جنوب الوادى وجائزة النشر العلمى لأعوام 2010، 2012 في مجلات علمية عالمية ذات عامل تأثير عالى، من جامعة الملك فيصل بالسعودية.

كما تم اختياره ضمن الموسوعة العالمية الأمريكية Marquis Who's Who in the world (الطبعة 28 عام 2011م)، كأحد العلماء المتميزين في فسيولوجيا النبات وتم إختياره ضمن قائمة Top 100 Scientists ،أفضل 100 عالم في المركز الدولي السيرة الذاتية، كامبردج بالمملكة المتحدة عام 2011. كما قام بنشر أكثر من 100 بحث علمي في مجلات دولية وعالمية ومحلية. وقد قام بالاشتراك في عدد 22 مشروع بحثى ممول.

