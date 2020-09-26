شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة بني سويف»: تقديم الخدمة الطبية لـ33 ألف مواطنًا بمبادرة «100 مليون صحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم السبت، إن الفرق الطبية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وعلاج الأمراض غير السارية بمحافظة بني سويف، قامت بتقديم الخدمة الطبية، وإجراء الفحوصات اللازمة لعدد ٣٣٢٤٧ مواطنًا بجميع مراكز المحافظة، وذلك منذ انطلاق المبادرة الرئاسية تحت إشراف الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

وأوضح وكيل الوزارة بأن المبادرة الرئاسية تهدف إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية، ومتابعة الفحص والعلاج والحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل آمن، وأنه تم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية الاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، والتي تستهدف جميع المواطنين فوق عمر ٤٠ عامًا، والمواطنين من عمر ١٨ حتى ٤٠ عامًا المسجلين بقاعدة بيانات ١٠٠ مليون صحة، ويعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية، ويتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، وصرف العلاج اللازم لهم بشكل دوري، بالإضافة إلى الكشف المبكر للاعتلال الكلوي لدى مرضى الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين.

وتم التأكيد على الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، ومناشدة المرضي أصحاب الأمراض المزمنة ومرضى الكلي بالتوجه إلى الوحدة الصحية، لمتابعة حالتهم الصحية، وصرف العلاج اللازم لهم، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة، واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

كما تم التنسيق مع كل الجهات الحكومية والخارجيه والمجتمع المدني والمساجد والكنائس والمناطق الصناعية بالمحافظة لتحرك الفرق الطبيه إليهم لفحص وعلاج العاملين بتلك الأماكن والمترددين عليهم.