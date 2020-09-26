شكرا لقرائتكم خبر عن «أنتِ الأهم» تطلق حملة للتوعية باليوم العالمي لتنظيم الأسرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت «أنتِ الأهم» بالتعاون مع صفحة womena منذ أيام حملة مكثفة على صفحات السوشيال ميديا، وذلك لإحياء اليوم العالمي لتنظيم الأسرة، والذي يوافق يوم السبت 26 سبتمبر 2020، حيث تم الاحتفال باليوم العالمي لتنظيم الأسرة لأول مرة في 26 سبتمبر 2007 من قبل 10 منظمات دولية لتنظيم الأسرة، وكان الهدف هو زيادة الوعي حول وسائل منع الحمل وتمكين الأزواج من اتخاذ قرار مستنير بشأن تكوين أسرة، بحيث يكون كل حمل مطلوب، ومحاولة تجنب الحمل الغير مرغوب فيه قدر المستطاع.

وأكد الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، وأستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني ومؤسس حملة أنتي الأهم، أن الحملة التوعوية على مواقع التواصل الاجتماعي على مدار أسبوع لاقت نجاح كبير وتفاعل من السيدات، وكان محورها التوعية بوسائل منع الحمل والرد على كل الخرافات والشائعات المرتبطة باستخدام وسائل منع الحمل، لافتًا إلى أنه سيتم عرض بعض المعلومات الهامة عن تنظيم الاسرة والعلاقة الوثيقة بين الاستخدام الأمثل لوسائل تنظيم الأسرة ومردودها المباشر على المشكلة الكبرى التي تؤرق مصر في تاريخها الحديث، وهي قضية الزيادة السكانية.