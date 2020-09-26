شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم البحر الأحمر» تبحث الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث عقد هشام منير، مدير مديرية التربية والتعليم، اجتماعا موسعا بحضور مديري ووكلاء الإدارات التعليمية والموجهين العموم لمناقشة استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد.

ناقش الاجتماع الإجراءات الاحترازية المقرر اتباعها لحماية الطلاب من كورونا، وكذلك كيفية تطبيق الحفاظ على التباعد الاجتماعي والنظافة العامة والتطهير والتعقيم المستمر عند دخول المدارس بالإضافة إلى تطهير خزانات المياه بها.

وكلف مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، بعمل قاعدة بيانات لأولياء أمور الطلاب حتى يكون هناك اتصال مباشر وسريع في أي موقف، بالإضافة إلى عمل حجرة عزل في المدرسة مع تحديد شخص يكون منسق صحي بالمدرسة وإرسال بياناته لمديرية الصحة والسكان تفعيل التقرير اليومي من الإدارات التعليمية ورفعها للمديرية.

وأكد «منير» على جاهزية تنظيف المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، والتنويه على ضرورة عقد اجتماع بالموجهين ومديري المدارس يرأسه مدير الإدارة التعليمية للاستعداد للعام الدراسي، بالإضافة إلى تفعيل خدمات الإنترنت والمنصة التعليمية وتفعيل مجموعات التقوية منذ بداية العام الدراسي الجديد والاهتمام بالصيانة وتفعيل لجنة اللامركزية، كذلك دراسة موقف الكتب المدرسية والتأكد من وصولها المدارس.

وعقب الاجتماع، استضاف هشام منير، مدير مديرية التربية والتعليم، الدكتورة إيريني معوض، مدير إدارة رعاية السن المدرسى بمديرية الصحة، والدكتورة رانيا صفوت مدير إدارة التثقيف الصحي والإعلام، لشرح تطورات جائحة كورونا وكيفية التعامل معها على أساس علمي حفاظا على الطلاب.

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