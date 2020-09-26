شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: ٤ دورات جديدة بمركز سقارة لـ ١٢٥ موظفا بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة سينظم خلال الأسبوع الجاري 4 دورات تدريبية جديدة يستفيد منها 125 متدرباً.

وأكد إهتمام الوزارة بتدريب العاملين بالمحافظات خاصة القيادات الوسطى والصف الثانى من الموظفين بهدف رفع مهاراتهم وكفاءتهم للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بصورة أفضل وأسرع.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن تلك الدورات تتضمن تنمية قدرات العاملين في مجال أملاك الدولة والإدارة الهندسية، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بادارات التدريب، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بمراكز المعلومات في مجال استشراف المستقبل ومؤشرات التنمية، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بالصناديق الخاصة والشئون المالية ومشروعات إدارة المواقف والساحات.

وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة إجراء تقييم لكل دورة من الدورات التى يتم تنفيذها بالمركز لتعظيم الإيجابيات وتلافى السلبيات مع مراعاة أن تسهم المادة العلمية لكل دورة فى الارتقاء بالوضع القائم فى كل قطاع على أرض الواقع بالمحافظات.

وأكد إلى أنه يتم إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة لتنفيذ خطة التعايش الآمن مع فيروس كورونا خلال فترة التدريب نظراً للظروف الحالية والإجراءات التى تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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