شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتفقد مشروع إحلال وتجديد محطتي مياه الزقازيق والعباسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، رافقه اللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، جولة تفقدية بمشروع إحلال وتجديد محطة مياه الزقازيق ، وتوسعات محطة مياه العباسة لتعمل بطاقة إنتاجية 43 ألف م3 / يوم ، و رافع مياه الشرب الرئيسي بالزراعة والمُقام بتكلفة إجمالية 134 مليون و 400 ألف جنيه ، لتساهم تلك المشروعات وبشكل كبير في زيادة كمية المياه بمدينة الزقازيق ، والقضاء على ضعف المياه ببعض القرى النائية والواقعة على أطراف مدن الزقازيق وأبو حماد وأبو كبير .

تفقد المحافظ الأعمال الجارية برافع مياه الشرب الرئيسي بالزراعة والمقام بتكلفة 30 مليون جنيه ، مشدداً على سرعة الانتهاء من أعمال التنفيذ ليدخل الخدمة الفعلية ، ولضخ كميات المياه اللازمة لشبكة مياه الزقازيق ، مؤكداً علي ضرورة التنسيق مع كافه الجهات المعنية للانتهاء من كافة الأعمال بالمشروع ودخولها الخدمة طبقا للجدول الزمني المحدد، لتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة .

يذكر أن نسبه تنفيذ أعمال إحلال وتجديد محطة مياه الزقازيق وصلت 100 % ، كما وصلت نسبة تنفيذ أعمال توسعة محطة مياه العباسة الي 93% ، أما نسبة تنفيذ أعمال رافع مياه الشرب الرئيس بالزراعة فوصلت الي 95 % .