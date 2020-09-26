شكرا لقرائتكم خبر عن «مكافحة الإدمان»: مبادرة «اختيارك» تُصحح الأفكار المغلوطة عن تعاطي المخدرات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، اليوم السبت، إن مبادرة «اختيارك» بمشاركة 1000 متطوع من إجمالي عدد المتطوعين لدى الصندوق، بالغ عددهم 29 ألف متطوع على مستوى الجمهورية.
تستهدف المبادرة تصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة عن تعاطي المخدرات، وكذلك إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان «16023» وكذلك دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطي ومراحل العلاج من خلال المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، والبالغ عددها 23 مركز علاجي حتى الآن، حيث يتم تقديم الخدمات العلاجية مجانًا وفي سرية تامة.
وتستهدف المبادرة أيضًا بث عدة رسائل إيجابية، منها، «إختيارك الصحيح هيمكَّنك من الفهم لكل الأفكار المغلوطة حول المخدرات والعمل على تصحيحها»، «اختيارك الصحيح هيمكَّنك من معرفة الأضرار المترتبة على تعاطي المواد المؤثرة على الحالة النفسية والعقلية»، «اختيارك الصحيح هيخليك تأخد قرار العلاج لأنك أقوى من الاستسلام».
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