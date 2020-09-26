شكرا لقرائتكم خبر عن «كنيسة ماري جرجس» تحفة معمارية أقامها المصريين في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على الجانب الشرقي، من طريق الصعيد الزراعي السريع، وقضبان السكك الحديدية، تقام كنيسة ماري جرجس، بقرية اطسا المحطة، بمركز سمالوط، احدي المنشات الكنسية، التابعة لمطرانيه الأقباط الأرثوذكس، بمركز سمالوط، لتكون تحفة معمارية، تجذب المارة من أبناء المحافظة، والمحافظات المجاورة .

قال القمص داوود ناشد، وكيل مطرانيه الأقباط الأرثوذكس، بمركز سمالوط، اشترك في بنائها، المصريين من المسلمين والمسيحيين، بصورة تبين معدن المصري الأصيل، حيث تتعانق المآذن، والمنارات مسبحة للإلهة الواحد، الذي يؤمن به الكل .

ووصفها «القمص داوود» بأنها صورة مشرفة للمنيا عروس الصعيد .

من جانبه قال عادل عياد، احد القائمين على أعمال البناء، أن الأعمال تتم بإشراف القس شنودة، راعي الكنيسة، تقام المنشات على مساحة 800 مترا، وتم بنائها بالجهود الذاتية، وتضم قاعة للصلاة، وأخري للعزاء، وحضانة، ومكاتب إدارية ودورات مياه وبوفية .

وأضاف «عياد»، تم ألان إنهاء التشطيبات الخارجية، والبدء في أعمال الكهرباء والمياه والسباكة والأثاث .

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كنيسة ماري جرجس بقرية اطسا في المنيا