شكرا لقرائتكم خبر عن الحماية المدنية بسوهاج تخمد حريق «بئر مياه» جرجا بعد 3 أيام من الاشتعال (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، اليوم السبت، الحريق المشتعل منذ 3 أيام في بئر للمياه الجوفية تم حفرها بأرض استصلاح بالظهير الصحراوي لقرية «بيت خلاف» في غرب مركز جرجا، في ظل ترجيحات بوجود كشف غاز في المنطقة، فيما واصلت اللجنة المتخصصة من هيئة البترول عملها في فحص الموقع لتحديد سبب اشتعال النار في البئر، والإفادة بوجود كشف بترولي في المنطقة من عدمه.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة أرسلت اليوم لجنة تضم العديد من الأساتذة والمتخصصين بالجامعة إلى موقع البئر لمعرفة حقيقة الأمر، وإعداد تقرير مفصل عن ذلك، لافتًا إلى أن الجامعة سبق وأن عملت دراسات على المنطقة منذ 5 سنوات، حيث أشارت الدراسات إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك خزان غاز طبيعي على أعماق بعيدة في المنطقة.

وكان أحد مستصلحي الأراضي بالمنطقة، قد حفر بئر للمياه ودفع بها ماسورة على عمق 200 متر لضخ المياه الإرتوازية من بئر المياه الجوفي في المنطقة، ومنذ 3 أيام تحولت مياه البئر إلى مياه «فوارة»، إندفعت من الماسورة بارتفاع 7 أمتار، وبعدها بدأت تفوح راحة الغاز من فوهة الماسورة، مما اضطر مالك البئر لغلقها، ومساء أمس اشتعلت النار في البئر، وتصاعدت منها ألسنة اللهب نتيجة إمتداد النار من موقد لعمال كانوا يعدون شاي بالقرب من البئر، وارتفعت ألسنة اللهب في المنطقة لعدة أمتار دون وقوع إصابات، وفشل العاملون بالمنطقة في إخمادها، وجرى استدعاء قوات الحماية المدنية، وعمل تأمين وكردون حول المنطقة، وتمكنت قوات الحماية المدنية اليوم من إخماد النار بعد 3 أيام من اشتعالها.

الحماية المدنية بسوهاج تخمد حريق "بئر مياه" جرجا بعد 3 أيام من الإشتعال

الحماية المدنية بسوهاج تخمد حريق "بئر مياه" جرجا بعد 3 أيام من الإشتعال

الحماية المدنية بسوهاج تخمد حريق "بئر مياه" جرجا بعد 3 أيام من الإشتعال

الحماية المدنية بسوهاج تخمد حريق "بئر مياه" جرجا بعد 3 أيام من الإشتعال