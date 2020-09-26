شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يوجه بدراسة أحوال المتفوقين في الثانوية الأزهرية والتكفل بغير القادرين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجَّه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ، بدراسة أحوال جميع الطلاب المتفوقين بالثانوية الأزهرية، وتحديد احتياجاتهم من مصروف شهري وسكن، وتوفير كافة الاحتياجات بشكل فوري وعاجل.
وأعلن شيخ الأزهر أن هذا القرار يأتي في إطار تشجيع أبنائنا الطلاب على تحصيل العلم والمعرفة، وتوفير البيئة الصحية الملائمة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المرحلة الجامعية، للانطلاق بما تزودوه من علوم لبناء مستقبل مشرق لأمتنا العربية والإسلامية.
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