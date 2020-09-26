تقارير طبية تكشف تعاطي 3 مرشحين لـ«النواب» المخدرات بالقليوبية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أثبتت التقارير الطبية الواردة من المعامل المركزية للقومسيون الطبي بالقليوبية، إيجابية 3 مرشحين محتملين لمجلس النواب بالقليوبية، تعاطيهم للمواد المخدرة وأنهم غير لائقين طبياً للترشح لمجلس النواب. وقالت الدكتورة صفاء الأشقر، مدير عام القومسيون الطبي بالقليوبية، إنها قامت بإعطاء المرشحين الثلاثة تظلمات لتقديمها للمعامل المركزية بوزارة الصحة ،لإعادة تحليلهم مرة ثانية. وأضافت «الأشقر» أنه في حالة وردة نفس النتيجة بإيجابيتم لتعاطي المخدرات، سيتم إرسال التقرير لرئيس لجنة تلقي طلبات الترشيح بمحكمة بنها الابتدائية، لاستبعادهم نهائياً من كشوف الترشح لمجلس النواب وأوضحت الأشقر أن القومسيون الطبي تلقى حتى الأن نتائج 243 مرشحاً، مشيرة أن معظمهم المرشحين تسلموا التقرير الطبي الخاص بهم، لتقديمها لرئيس لجنة تلقي تلقي طلبات الترشح بمحكمة بنها الابتدائية. من جانبة قال الدكتور وليد عبدالمقصود، مدير المعامل المركزية بالقليوبية، إن المرشحين الذين ورد نتائج تحليهم إيجابيتها لتعاطي المخدرات، لهم حق التظلم وإعادتها مرة أخرى، مضيفاً بأن إعادة التحليل يكون من نفس العينة التي تم سحبها منه في المرة الأولى، والمحفوظة داخل الحضانات بالمعامل المركزية وليست من عينات أخرى جديدة كما يدعي المرشحين. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 102,625

تعافي 93,531

وفيات 5,853

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