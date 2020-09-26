«الأرصاد» : طقس حار الأحد.. العظمى 34 والرطوبة 70 %

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية ، حار على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء ، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد ، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء .
وهناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ، والرياح نشطة على جنوب سيناء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس .
ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى ، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي .
وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة الى معتدلة وارتفاع الموج من 1 – 1،75 ، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .
وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 70 – 25 ) ، السواحل الشمالية ( 85 – 45 ) ، شمال الصعيد ( 60 – 22 ) ، وجنوب الصعيد ( 30 – 14 ) .
وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة " 34– 23 " ، الإسكندرية " 32 – 24 " ، قنا " 38 - 24 " ، الأقصر " 38– 25 " ، أسوان " 39 – 25 " .
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الوضع في مصر
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اصابات
102,625
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تعافي
93,531
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وفيات
5,853
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