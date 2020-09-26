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شكرا لقرائتكم خبر عن مصطحبًا حشدًا من أنصاره.. مرتضى منصور يقدم أوراق ترشحه لانتخابات النواب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وصل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك وعضو مجلس النواب عن دائرة ميت غمر، ظهر السبت، إلى مقر اللجنة المشرفة على تلقي أوراق الترشح لمجلس النواب، لتقديم أوراقه للترشح للمنافسة على مقعد دائرة ميت غمر.
وحضر «منصور» بصحبة عدد كبير من أنصاره الذين انتظروه أمام مقر اللجن بمحكمة المنصورة الابتدائية منذ الصباح الباكر لحجز دور مناسب في طابور المرشحين المحتملين.
ودائرة ميت غمر هي الموطن الانتخابي لمرتضى منصور، حيث أنه من مواليد قرية بشالوش التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية، ومازال اسمه مقيدًا بكشوف الناخبين بها.
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