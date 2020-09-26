شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة ‬«اختيارك» تصل 20 محافظة لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإدمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس ادارة الصندوق تنفيذ مبادرة «اختيارك» في المحافظات المختلفة وذلك لتوعية الأسر والشباب بالآثار السلبية للتدخين وتعاطى المخدرات وكذلك توعية الأسر بمراحل الاكتشاف المبكر للتعاطي وذلك بمراكز الشباب ومواقف عمومية والميادين العامة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من تباعد اجتماعي وتوفير ماسكات وأدوات تعقيم لمتطوعي الصندوق خلال تنفيذ المبادرة.

‫وتم تنفيذ المبادرة في محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة والإسكندرية والمنوفية والسويس وقنا ودمياط وبورسعيد والفيوم والشرقية وبنى سويف وكفر الشيخ والدقهلية والغربية والاسماعيلية والاقصر والمنيا والبحيرة والبحر الأحمر حتى الآن، وتستهدف المبادرة كافة المحافظات وستستمر حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري بمشاركة 1000 متطوع من إجمالي عدد المتطوعين لدى الصندوق والبالغ عددهم 29 ألف متطوع على مستوى الجمهورية .