شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يلتقي بعدد من الحالات الإنسانية وذوي الهمم ويقرر صرف إعانات مالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، حرصه واهتمامه بالتواصل الدائم والفعال مع المواطنين للتعرف على مطالبهم وشكواهم، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر إحتياجاً لضمان توفير حياة كريمة وأمنة لهم، جاء ذلك خلال لقائه بعدد من الحالات الإنسانية إستجابة لشكواهم عبر الصفحة الرسمية للمحافظة.

في بداية اللقاء وجه محافظ المنوفية وكيل وزراة التربية والتعليم بالمحافظة خلال اتصال تليفوني، بمراعاة ظروف مدرس من ذوى الهمم بمدرسة المنطقة الصناعية بشبين الكوم من خلال تخفيف المهام المسندة إليه مراعاة لظروفه الصحية، كما أمر المحافظ بصرف إعانة مالية عاجلة لأحد المواطنين من ناحية كفر محمود بالباجور يعاني من إعاقة حركية بالقدم وليس لديه أي مصدر دخل يعيش منه.

وطالب المواطن حصوله على معاش تكافل وكرامة وعلى الفور استدعى المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي للوقوف على شكوى المواطن وكذا تيسير العقبات أمام كافة المواطنين من ذوى الهمم مراعاة لظروفهم وكونهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.

وفي إطار التيسير وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وافق محافظ المنوفية على صرف إعانة مالية لتوفير العلاج اللازم لمواطن ابنته تعانى من إعاقة ذهنية وملازمة الفراش وتحتاج إلى شراء علاج يومى وظروفه المادية صعبة نظراً لأنه يعمل بالأجر اليومى ولا يستطيع تحمل نفقات العلاج.

ووجّه محافظ المنوفية رئيس مركز ومدينة بركة السبع على الفور بإزالة ما يعوق سير الحركة أمام المارة بطريق مدخل محطة الصرف الصحي بقرية كفر عليم ببركة السبع استجابة لشكوى المواطن وحفاظاً على مصلحة وحقوق المواطنين.

Advertisements