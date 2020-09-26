شكرا لقرائتكم خبر عن بوابة مصر تعلن عن 6 وظائف شاغرة بالمتحف الكبير و7 أكتوبر آخر موعد للتقديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت بوابة وظائف مصر عن وجود 6 وظائف شاغرة فى هيئة المتحف المصرى الكبير وآخر موعد للتقديم 7 أكتوبر المقبل. وتشمل الوظائف المطلوبة 6 سائقين درجة أولى، وواحد كهربائى سيارات، و2 ميكانيكى سيارات، وسائقين درجة ثالثة، و4 سائقين درجة ثانية. ووضعت هيئة المتحف عددا من الشروط العامة للوظائف المطلوبة، وهى أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يرد إليه اعتباره.

كذلك ألا يكون قد سبق فصله من إحدى الوظائف الحكومية بحكم أو قرار تأديبي نهائى، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية بدرجة أخلاق قدوة حسنة أو أعفي منها، و أن يكون حاصلًا على رخصة مهنية درجة أولى.

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كذلك أن يكون حاصلًا على براءة ذمة مالية من المخالفات (شهادة مخالفات)، ويفضل من سبق له العمل على السيارات الثقيلة (التريلا – النقل – الأتوبيس)، ولديه خبرة في ميكانيكا السيارات وإصلاح الأعطال البسيطة الطارئة "بالنسبة لسائق الدرجة الأولى"، وأن يكون ميكانيكي (ديزيل - بنزين) "بالنسبة لميكانيكي الكهرباء"، وأن يجتاز الاختبارات المقرر عقدها لشغل المهنة طبقا لما تقرره الهيئة في هذا الشأن.

وعلى من يرغب بالتقديم التوجه بطلب باسم مدير إدارة الموارد البشرية – بهيئة المتحف المصري الكبير بالعنوان الآتي: (مركز ترميم الآثار – المتحف المصري الكبير- مساكن الظباط – ميدان الرماية – الهرم – الجيزة ) لسحب طلب الالتحاق بالوظيفة وذلك مقابل مبلغ 50 جنيهًا، علمًا بأنّ آخر موعد للتقديم يوم 7 أكتوبر المقبل.