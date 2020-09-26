شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات.. الخيار بـ10 جنيهات والبطاطس بـ 5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏‎تواصل شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، حيث شهدت أسعار الخضروات استقرار على مدار الأيام الماضية.

‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:

‏‎-الطماطم بسعر 3 جنيه للكيلو والبطاطس بـ 5 جنيه والبصل بـ 5 جنيه والكوسة 8.5 جنيه للكيلو والجزر 8.5 جنيهات والخيار 10 جنيه.

‏‎-الباذنجان الرومى بـ 5 للكيلو والفلفل الرومى بـ 7.25 جنيهات للكيلوجرام.

‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 5 والليمون 6 جنيهات.

‏‎-الباميا الخضراء بـ 20 جنيها.

‎‏‎‏‎الفاصرليا الخضراء 21 جنيه.

‏‎‏‎-تفاح أمريكى بـ 35.

‏‎‏‎-كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات.

‏‎‏‎-بطيخ بـ5,5 جنيه.

‏‎‏‎-الموز المستورد 25 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-العنب بـ15 جنيها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات.. الخيار بـ10 جنيهات والبطاطس بـ 5 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.