شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق قوافل طبية مجانية بـ6 محافظات للكشف والعلاج مجانا ضمن "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم السبت وغدا الأحد، 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية "نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل"، وذلك بمحافظات "سوهاج - الإسكندرية - القليوبية - الفيوم - كفر الشيخ - الأقصر".

ووفقا للصفحة الرسمية لوزارة الصحة المصرية، فإن هذه القوافل المجانية تأتى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وتستمر حتى نهاية شهر سبتمبر الجارى، وحددت هذه القوافل فى المساعيد مركز جرجا بسوهاج، الجزائر مركز العامرية بالإسكندرية، السيفا مركز طوخ بالقليوبية، بركة مركز يوسف الصديق بالفيوم، الخوالد مركز سيدى سالم بكفر الشيخ، جاد الكريم مركز الزينية بمحافظة الأقصر، وأشارت الوزارة، إلى أنه يتوفر بهذه القوافل الطبية لمبادرة "حياة كريمة" صيدلية متوافر بها كافة الأدوية.





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من ناحية أخرى، أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، بقيادة الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، استمرار العمل فى المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، التى يجرى تنفيذها فى 11 إدارة صحية للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاج "الاعتلال الكلوى"، من خلال فرق طبية ثابتة ومتحركة لتقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين بالمجان، وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ورعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأكد الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه تم فحص 85 ألفا و426 مواطنا ومواطنة، من مستهدف المبادرة بالقليوبية خلال الأسبوع الأول من المبادرة والتى تستمر لمدة ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن المبادرة بمحافظة القليوبية تستهدف فحص مليون و167 ألفا و383 مواطنا ومواطنة من الفئة العمرية فوق 40 عاما، وصرف العلاج اللازم لهم وعمل قرارات على نفقة الدولة للعلاجات الشهرية.

وتابع، أن المبادرة تهدف إلى الاكتشاف المبكر والمتابعة والفحص للحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، كما تستهدف المبادرة جميع المواطنين فوق الـ40 عاما، كذلك المواطنين من 18 إلى 40 عاما والمسجلين لدى قاعدة بيانات 100 مليون صحة بإصابتهم بارتفاع فى نسبة السكر وارتفاع بالضغط.