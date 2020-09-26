شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى 3 شهداء من أعضائها بعد وفاتهم بكورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور عهدى الحمامصى استشارى العناية بمستشفى الزرقا المركزى ، والذى توفى نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19خالص العزاء لأسرته الكريمة، قائلة: "نسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء"، مشيرة إلى أنه الشهيد الــ(174.

كما نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور إبراهيم حنفى عبدالمنعم رئيس قسم الكلى بمستشفى أبو المطامير ، والذى توفى داخل مستشفى العجمى للحجر الصحى نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19، ووجهت ،خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد الــ(175.

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ونعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور عطيه باشا استشارى الكلى بمستشفى دمنهور التعليمى ، والذى توفى نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد الــ(176.