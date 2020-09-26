شكرا لقرائتكم خبر عن العام الدراسى الجديد بـ"فسحتين" خلال اليوم لمنع التزاحم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، الإرشادات والإجراءات الوقائية والاحترازية التي سيتم اتباعها خلال العام الدراسي الجديد 2021/2020 حفاظا على صحة الطلاب من الإصابة بالأمراض المعدية بصفة عامة وفيروس كورونا "كوفيد 19"، بصفة خاصة، مؤكدة أنه سيتم توزيع خروج الطلاب من الفصول أثناء اليوم الدراسى فى "فسحتين" لمنع التزاحم.

وأشارت الوزارة إلى أن كل مدرسة سوف تنظم خروج الطلاب الفترة المخصصة للفسحة المدرسية بشكل خاص وفق صلاحيات مدير المدرسة، بشرط أن يراعى عدة أمور أثناء الفسحة، أولها عدم التزاحم فى دورات المياه والطرقات والمعامل، وعدم تجمع الطلاب داخل الفناء فى مكان واحد مع استمرار الإشراف اليومى خلال الفسحة، لمراقبة تصرفات الطلاب داخل الفناء.

وشددت الوزارة على أن الفسحة سوف يلتزم فيها الطالب بطعامه الخاص به، وعدم استخدام أى متعلقات خاصة بزملائه الطلاب، مع ضرورة الحرص على عدم شراء أى أطعمة من الخارج وسيتم غلق "كانتين المدرسة".

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وشددت الوزارة على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية في كافة المنشآت التعليمية، والتي تتضمن توفير البيئة الصحية للطلاب داخل المدارس، من خلال الاهتمام بالتهوية الجيدة للفصول ومراعاة تطهير الخزانات بصفة دورية، والحرص على تطهير ونظافة المدرسة باستمرار، وتطهير حافلات المدارس والاهتمام بتطبيق سياسة التباعد الاجتماعي والتنبيه بأهمية استخدام الكمامات الطبية.

وأشارت الوزارة، إلى ضرورة الاهتمام بتوعية الطلاب بغسل الأيدي بالماء باستمرار، ووضع بوسترات رفع الوعي بين الطلاب عند مدخل المدرسة وتوزيعها على الطلاب.

وأعلنت الوزارة عن تشكيل لجنة للصحة والبيئة بكل مدرسة وإدارة ومديرية تعليمية طبقًا للقرار الوزاري رقم 74 لسنة 2014، حيث تختص تلك اللجنة بمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية في المنشآت التعليمية إلى جانب الاختصاصات المنصوص عليها في القرار الوزارى.