شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل لوعاظ الأزهر عن كيفية التصدى لظاهرة الإدمان وزراعة المخدرات بسيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد وعاظ الأزهر الشريف الموفدين ضمن قافلة الأزهر الطبية والإغاثية والدعوية، ورشة عمل عن كيفية التصدى لظاهرة الإدمان وزراعة المخدرات، بجمعية الكشافة البحرية المصرية فرع شمال سيناء بالعريش، حاضر فى الورشة الدكتور أحمد بيبرس، والدكتور عبدالله سلامة، عضوى مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية.

وتم تناول قضيتى زراعة المواد المخدرة وتعاطى المخدرات، وعرض سبل العلاج وكيفية التخلص من الآثار الناتجة عن تعاطى المخدرات خلال الورشة، حيث تم تقسيم الحاضرين إلى مجموعات وطرح التساؤلات وتجميع الإجابات وتمت المناقشة والخروج بالتوصيات.

جدير بالذكر أنه انطلقت قافلة الأزهر الدعوية والطبية يوم الأربعاء الماضى وهى محملة بأطنان من المواد الغذائية والبطاطين والشنط المدرسية والأدوية.

وتضم قافلة الأزهر الدعوية 16 من كبار علماء الأزهر الشريف من بينهم 4 سيدات، لتنفيذ ندوات توعوية ثقافية ودينية بمراكز الشباب والجمعيات ومؤسسات العمل الأهلى بمدينتى العريش وبئر العبد، فضلًا عن نخبة من أطباء جامعة الأزهر فى أغلب التخصصات الطبية.