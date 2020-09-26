شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق 2020.. لطلاب الثانوية المعادلة تعرف على كيفية دخول موقع التنسيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة التعليم العالى اليوم السبت، فى صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وذلك بالمكتب الرئيسى بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

ووضعت وزارة التعليم العالى عدد من الخطوات الواجب إتباعها بالنسبة لطلاب شهادات الثانوية المعادلة " العربية والأجنبية " للحصول على إذن الدفع وكود الدخول من خلال موقع التنسيق الإلكترونى وهى:

1- يقوم طلاب الشهادات المعادلة بالدخول على موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الانترنت من خلال الرابط التالي www.tansik.egypt.gov.eg

2-الدخول إلى صفحة الشهادات المعادلة والضغط على رابط "تسجيل جديد للحصول رقم الدخول وإجراءات الدفع"

3-يقوم الطالب باختيار نوع الشهادة المعادلة التى حصل عليها ومراعاة الدقة عند الاختيار لإظهار تخصصات الكليات المتاحة للطالب

4-تسجيل بيانات الشهادة ونوعها – رقم الهوية أو السجل المدنى والشخصى للطالب فى حال إقامته فى إحدى الدول العربية

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5- تسجيل بيانات الطالب (الاسم –البريد الإلكتروني- التليفون المحمول- الديانة والنوع – الرقم القومى للطالب –تاريخ الميلاد- عنوان إقامة الطالب داخل مصر.

6- يقوم النظام بإرسال كود التحقق إلى رقم الهاتف الذى قام الطالب بتسجيله ضمن بياناته، ويقوم الطالب بنقل الكود من رسائل المحمول إلى الشاشة.

7- تظهر للطالب شاشة لمراجعة بيانات الطلب، وينبغى عليه التأكد من نوع الشهادة التى قام باختيارها ومراجعة بياناته.

8- فى حالة تسديد الحوالة بالفعل بمكتب البريد يستخدم الطالب شاشة إدخال رقم الطلب ورقم الإيصال وتاريخ الحوالة، وذلك لربط رقم الدخول المسجل بيانات الدفع الواردة من البريد.

9- فى حالة رغبة الطلاب فى طباعة إذن الدفع للتوجه لمكتب البريد يستخدم الطالب شاشة طباعة إذن الدفع والموجه إلى البريد ويحتوى رقم الحساب

10- وفى حالة فقدان كلمة السر يمكن للطالب اختيار " الاستعلام عن رقم الدخول وإعادة تعيين كلمة السر" من الصفحة الرئيسية بالموقع.

11- وبالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية يجب عليهم تقديم تسلسل دراسى كامل مستوفى لجميع الأختام والتصديقات.