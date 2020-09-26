شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة الأزهر الطبية فى شمال سيناء توقع الكشف الطبى على 2000 مواطن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت قافلة الأزهر الطبية والإغاثية الموفدة إلى شمال سيناء إلى مدينة النخل بمستشفى النخل أعمالها لليوم الثالث، ووقعت الكشف الطبى خلال ثلاثة أيام على 2100 شخص وأجرت بعض العمليات الجراحية لبعض المرضى، فضلًا عن توزيع الأدوية الطبية بالمجان لهم.

وقال الدكتور محمود صديق، المشرف العام على قوافل الأزهر الطبية، إن القافلة لم تكتف بالكشوفات الطبية وصرف العلاج بالمجان؛ بل قامت بعمل بحوث اجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا لعرضها على بيت الزكاة والصدقات لتقديم مساعدات لهم، كما تم التنسيق لبعض العمليات الجراحية فى مستشفى العريش.

وأوضح الدكتور صديق أن هذه القافلة هى الثالثة التى يسيرها الأزهر الشريف لأهالى سيناء، وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وجه عقب زيارته إلى قرية الروضة، مطلع ديسمبر 2017، بتسيير قوافل طبية ودعوية، لخدمة أهالى سيناء.

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وتضم القافلة 16 طبيبًا من أساتذة طب الأزهر، فى 9 تخصصات، تشمل: العظام والباطنة والرمد والصدر والأنف والأذن والحنجرة والأطفال والجلدية، وأمراض النساء.

كما تضم قافلة الأزهر الدعوية 16 من كبار علماء الأزهر الشريف من بينهم 4 سيدات، لتنفيذ ندوات توعوية ثقافية ودينية بمراكز الشباب والجمعيات ومؤسسات العمل الأهلى بمدينتى العريش وبئر العبد.