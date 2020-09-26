شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم يتفقد لجنة امتحانات طلاب الثانوية المؤجلين بالعجوزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم رئيس امتحانات الثانوية العامة، لجنة امتحانات الطلبة المؤجلين للامتحانات والتى تعقد بمدرسة العجوزة الثانوية الإعدادية بنات، للاطمئنان على سير اللجنة فى أول يوم لها، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية، وقال إن الأمور مستقرة داخل لجنة الامتحان وتم مراعاة التباعد بين الطلاب خلال الجلوس بلجنة الامتحان، كما أن الأسئلة واضحة ومباشرة، قائلاً: الامتحانات منتظمة ولا توجد أى شكاوى. لافتا إلى أن قرابة 20 طالبا يؤدى امتحانات الثانوية العامة فى أخر فرصة لها.

واستغرقت زيارة رئيس الامتحانات اللجنة قرابة الساعتين حيث تابع من داخل اللجنة الانضباط وتوفير الهدوء للطلاب.

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وأضاف رئيس الامتحانات أنه تم توفير مقر إقامة للطلاب فى الاتحاد العام لطلاب مدارس مصر بالعجوزة على أن يتم تطبيق كل الإجرءات الصحية والوقائية لحماية الطلاب وتحقيق التباعد سواء فى مقر الإقامة أو فى لجنة الامتحان، على أن تنطلق الامتحانات 26 سبتمبر الجارى حتى 4 أكتوبر.

وأوضح الدكتور رضا حجازى أن الوزارة خصصت لجنة واحدة فقط على مستوى الجمهورية وهى (مدرسة العجوزة الإعدادية الثانوية بنات)، وعنوانها 99 ش عبد المنعم رياض خلف مسرح البالون بجوار إدارة العجوزة التعليمية بمحافظة الجيزة، لتكون مقر لامتحان الطلاب على أن تكون إقامة الطلاب الممتحنين بمبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة مع تحمل الوزارة تكاليف الإقامة، وستقوم لجان النظام والمراقبة المختصة بتسليم إخطار لكل طالب له الحق في أداء الامتحان موضحَا به مقر اللجنة والمواد التي يؤدي الامتحان فيها.