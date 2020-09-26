شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات تبدأ صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، الدفعة الثانية من العلاوات الخمس لأصحاب المعاملات المستفيدين من هذه العلاوات، اعتبارا من يوم الخميس المقبل، حيث يتم صرف العلاوات على 4 دفعات كل 3 أشهر، وبدء الصرف بداية يوليو الماضى.

كانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، قد صرفت أيضا العلاوات الخمس، لما يقرب من 60 ألف مستفيد جديد أول سهر سبتمبر الجارى من المؤسسات الصحفية، وكذلك العاملين فى القطاع الخاص، وأيضا من القطاع الحكومى، ممن سقطوا من صرف العلاوات الخمس رغم أحقيتهم، حيث أشارت إلى انتظام الصرف وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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وتم صرف الدفعة الأولى لهم، وذلك بتكلفة سنوية تبلغ 170 مليون جنيه، فضلا عن قيمة المتجمد لهم خلال الفترة الماضية، بإجمالى 384 مليون جنيه، تم تقسيمها على 4 أقساط، وتم صرف متجمد القسط الأول.

كان اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أكد أن الحكومة تسعى الى "رقمنة " نظام التأمين الاجتماعي، ووضع توقيتات معيارية معلنة لأداء أي خدمة تأمينية، ووضع مدونة سلوك وظيفي للعاملين في الهيئة، ورفع كفاءة العاملين في الهيئة، وتحقيق الاستدامة المالية وتحسين بيئة الاستثمار للتأمينات، والمساهمة فى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، لافتا الى أن نظام التأمينات هو نظام ضخم يتعامل مع عدد كبير من المواطنين يتخطي 25 مليون مواطن يتعاملون بشكل مباشر مع نظام التأمينات، مضيفا أن التحدى الأكبر للهيئة هو إنهاء معاناة المواطن وتعزيز الثقة بكل المتعاملين مع الهيئة، بالإضافة إلى التوسع في التغطيات التأمينية.