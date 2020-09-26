شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصلحة الميكانيكا بالرى يتفقد استعداد المحطات لمواجهة موسم الأمطار والسيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والرى محطتى صرف بحر تيره وغرب البرلس للاطمئنان على الحالة الفنية للمحطات ومدى جاهزيتها لمواجهة موسم الأمطار والسيول .

وذكر بيان لوزارة الموارد المائية والرى اليوم السبت، أن عبد العاطى وجه برفع درجة الطوارئ والاستعداد القصوى لمواجهة موسم الأمطار والسيول المتوقعة خلال موسم الشتاء.

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يشار إلى أن وزير الرى شدد على ضرورة قيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بتشغيل محطات الرفع بكامل طاقتها وزيادة ساعات التشغيل للوصول بمناسيب المصارف إلى أقل منسوب ممكن وتشغيل محطات الطوارئ إذا لزم الأمر وذلك استعدادًا لموسم السيول والأمطار.

ووجهت وزارة الرى بتكثيف الاستعداد لموسم السيول وادارة فترة أقل الاحتياجات " السدة الشتوية" مع التنسيق مع المحافظات لعمل سيناريوهات أزمه للتعامل مع السيول والتنسيق مع وزارتى النقل والسياحة والمحافظات المعنية للتعامل مع الملاحة النهرية اثناء موسم اقل احتياجات مع توجيه هيئة النقل النهرى النهرى التابعة لوزارة النقل بتكثيف والانتهاء من اعمال التكريم المطلوبة للممر الملاحى وتوجيه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لأخد الاستعدادات اللازمة أثناء موسم أقل الاحتياجات وتطهير مأخذ المحطات .

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة للنوات طوال موسم الشتاء، وذلك من خلال رفع حالة الطوارئ لكافة محطات رفع المياه التابعة للوزارة وايضا المتابعة المستمرة للمجارى المائية ومراقبة المناسيب على مدار الساعة.