شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنفذ سيناريو محاكاة ازدحامات مياه أمطار فى مصرف تعمير الصحارى وترعة مريوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الاسكندرية، محاكاة سيناريو إدارة أزمة تقاطع مصرفى تعمير الصحارى "1،2 "مع ترعة مريوط ومع طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى والتى تتأثر بازدحامات المياه اثناء التعرض لسنوات شديده من أمطار غزيرة ومتواصلة" ، وذلك فى إطار الاستعداد لموسم الأمطار والسيول بمحافظة الإسكندرية .

وتمت المحاكاة برئاسة المهندس إبراهيم عبد المنعم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الإسكندرية، تم التنفيذ بالتعاون مع الإدارات العامة لرى ( النوبارية - النصر) والإدارات العامة لصرف ( النوبارية - النصر) ومركز الطوارئ بمريوط 2 مصلحة الميكانيكا والكهرباء بالإضافة الى معدات من حى العامرية ثان.

وحضر المحاكاة مسئولى إدارة الأزمات والكوارث لمحافظة الإسكندرية ومسئولى حى العامرية ثان ومسئولى قيادة الطريق الصحراوى وعناصر تأمين من قسم شرطة العامرية ثان.

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ووجه عبد العاطى بالمرور والمتابعة الدورية والمستمرة على جسور المصارف والتأكد من جاهزيتها لمواجهة مخاطر السيول والأمطار ورفع منسوب الجسور المنخفضة وتدعيم كافة النقاط الضعيفة على المصارف.

وأوضحت الوزارة أنها وجهت بتكثيف الاستعداد لموسم السيول وادارة فترة أقل الاحتياجات " السدة الشتوية" مع التنسيق مع المحافظات لعمل سيناريوهات أزمه للتعامل مع السيول والتنسيق مع وزارتى النقل والسياحة والمحافظات المعنية للتعامل مع الملاحة النهرية اثناء موسم اقل احتياجات مع توجيه هيئة النقل النهرى النهري التابعه لوزارة النقل بتكثيف والانتهاء من اعمال التكريم المطلوبة للممر الملاحي وتوجيه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لأخد الاستعدادات اللازمة أثناء موسم أقل الاحتياجات وتطهير مأخذ المحطات .

يشار إلى أن وزارة الموارد المائية والرى اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة للنوات طوال موسم الشتاء، وذلك من خلال رفع حالة الطوارئ لكافة محطات رفع المياه التابعة للوزارة وايضا المتابعة المستمرة للمجارى المائية ومراقبة المناسيب على مدار الساعة.