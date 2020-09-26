شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تنتهى من تدريب 150 من العاملين بالمحافظات على التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، بإنتهاء دورات الأسبوعين الماضيين في الخطة التدريبية للعام الحالي (2021/2020)، وتضمنت 7 دورات تدريبية بإجمالى 80 ساعة تدريبية لإعداد مدربين متخصصين ، فى مجالات المراكز التكنولوجية والشئون المالية والشئون القانونية والتحول الرقمى والتفتيش المالى والادارى والشئون الهندسية متضمنه أملاك الدولة والمتغيرات المكانية والموارد البشرية والتدريب.

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن الدورات استفاد منها 140 متدرباً من جميع المحافظات، وقد حظيت باهتمام كبير لتمكين المتدربين فى محافظاتهم والاستفادة منهم فى تدريب العاملين ورفع كفاءتهم بالمحافظات.

وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة سينظم خلال الأسبوع الجاري 4 دورات تدريبية جديدة، يستفيد منها 125 متدرباً، مؤكداً اهتمام الوزارة بتدريب العاملين بالمحافظات خاصة القيادات الوسطى والصف الثانى من الموظفين، بهدف رفع مهاراتهم وكفاءتهم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بصورة أفضل وأسرع.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن تلك الدورات تتضمن تنمية قدرات العاملين في مجال أملاك الدولة والإدارة الهندسية، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بادارات التدريب، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بمراكز المعلومات في مجال استشراف المستقبل ومؤشرات التنمية، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بالصناديق الخاصة والشئون المالية ومشروعات إدارة المواقف والساحات.

وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة إجراء تقييم لكل دورة من الدورات التى يتم تنفيذها بالمركز لتعظيم الإيجابيات وتلافى السلبيات، مع مراعاة أن تسهم المادة العلمية لكل دورة فى الارتقاء بالوضع القائم فى كل قطاع على أرض الواقع بالمحافظات.

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ولفت اللواء شعراوي، إلي أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة لتنفيذ خطة التعايش الآمن مع فيروس كورونا خلال فترة التدريب، نظراً للظروف الحالية والإجراءات التى تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.