شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر.. استبعاد 17 مرشحا للبرلمان بالدقهلية بينهم 3 سيدات لتعاطيهم مخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبا رالهامة على رأسها أرسلت اللجنة الطبية المشرفة على توقيع الكشف الطبي على المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب بالدقهلية، كشفا باستبعاد 17 مرشحا من المتقدمين بأوراقهم إلى اللجنة القضائية، كون أن نتائج التحاليل الخاصة بهم تؤكد إيجابية تعاطيهم للمخدرات.

وقد أرسل الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، للمستشار رئيس محكمة جنوب المنصورة الابتدائية والمشرف على انتخابات مجلس النواب لسنة 2020، كشفا بأسماء 17 من المرشحين المتقدمين لخوض الانتخابات. وفيما يلى موجز لأهم الأخبار.

استبعاد 17 مرشحا بينهم 3 سيدات بانتخابات البرلمان بالدقهلية لتعاطيهم مخدرات

أرسلت اللجنة الطبية المشرفة على توقيع الكشف الطبي على المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب بالدقهلية، كشفا باستبعاد 17 مرشحا من المتقدمين بأوراقهم إلى اللجنة القضائية، كون أن نتائج التحاليل الخاصة بهم تؤكد إيجابية تعاطيهم للمخدرات.

وقد أرسل الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، للمستشار رئيس محكمة جنوب المنصورة الابتدائية والمشرف على انتخابات مجلس النواب لسنة 2020، كشفا بأسماء 17 من المرشحين المتقدمين لخوض الانتخابات.

الأرصاد تتوقع طقسا حارا غدا على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 34

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس حار على القاهرة والوجه البحرى نهارا، مع شبورة مائية صباحا، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، ويكون الطقس لطيفا ليلا، معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. كما يتوقع الخبراء نشاطا للرياح على جنوب سيناء تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، ويتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمى.

وفاة الفنان المنتصر بالله عن عمر 70 عاما بعد صراع مع المرض

رحل، منذ قليل، الفنان الكوميدى الكبير المنتصر بالله بأحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية بعد صراع مع المرض، كان الفنان الراحل قد عانى خلال أكثر من 10 سنوات من عدة أمراض مزمنة بدأت معه عام 2008 عندما أصيب بجلطة فى ‏المخ، تسببت فى إبعاده عن التمثيل عامين، وعندما عاد لم يستمر ‏طويلًا حتى عاود الابتعاد لتأثير المرض عليه، لكنه كان يتحامل ‏على نفسه لتقديم بعض الأعمال التى لا تتطلب مجهودا مثل ‏المسلسلات الإذاعية، أو المشاركة كضيف شرف فى مشهد أو حلقة ‏ببعض الأعمال، فظهر فى المسلسل التليفزيونى راجل وست ستات، ‏والإذاعى عوام على بر الهوى.

وكان الراحل يعانى من جفاء زملائه الفنانين وعدم سؤالهم عليه إلا القليل منهم.

الرئيس اللبنانى يقبل اعتذار مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة الجديدة

أفادت قناة سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها قبل قليل، بأن الرئيس اللبناني ميشال عون، قبل اعتذار مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، لافتة إلى أن عون سيتخذ الإجراءات المناسبة وفقا لمقتضيات الدستور اللبناني بعد اعتذار مصطفى أديب.

وكان رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب، أعلن اليوم السبت، اعتذاره عن تشكيل الحكومة بعد جهود استمرت قرابة شهر في ظل ضغوط فرنسية على زعماء لبنان للتكاتف حتى تخرج البلاد من أزمتها الطاحنة.

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التعليم تكشف عن التنسيق مع الداخلية فى واقعة اتهام مدرس بالتحرش بطفلة

أكد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أنه يتم التنسيق مع الداخلية بشأن مع تم تداوله حول قيام مدرس بالتحرش بطفلة، لمعرفة بيانات المعلم وهويته والتأكد من صحة الواقعة، موضحا أنه فى حالة ما إذا تم التأكد منها سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التأديبية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على المدرس المتهم بالتحرش بطالبة داخل غرفة مغلقة فى منطقة الخليفة، بعد تداول فيديو بموقع التواصل الاجتماعى، وتم فحصه وتحديد هوية المتهم وضبطه.

الإدارية العليا: نقل رفات "أبو حصيرة" إلى إسرائيل يتعارض مع سماحة الإسلام

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، باعتبار الطعن رقم 34173 لسنة 61 ق عليا المقام من الجهة الإدارية ضد حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية دائرة البحيرة الخاص بضريح الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة بقرية دمتيوه بدمنهور كأن لم يكن وألزمت الإدارة المصروفات.

وبهذا الحكم أصبح حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية دائرة البحيرة الصادر برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة نهائياً وباتاً.

احتفالات المصريين بالشوارع والميادين.. ومواطنة: البلد أمان وبنحبك يا سيسى.. فيديو

عبر عدد من المواطنين عن سعادتهم البالغة بعد فشل دعوات جماعة الإخوان الإرهابية فى الدعوات المشبوهة للتظاهر والعنف والفوضى، مؤكدين دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وحرص المواطنون على الخروج في الشوارع للاحتفال بفشل دعوات الإخوان الإرهابية، وسط حالة من الفرحة، وقالت أحد المواطنات: "بنحب الرئيس السيسى ونعيش في أمن وآمان"، وقال مواطن أخر: "تحيا مصر.. ويحيا الرئيس السيسى".

التعليم تستعرض إنجازات العام الدراسى.. تصحيح 10 ملايين امتحان إلكترونى الأبرز

استعرض الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ما تم إنجازه خلال العام الدراسى الحالى 2019 - 2020، موضحا أنه تم تقييم أكثر من 19 مليون مشروع بحثى لطلاب النقل بعد توقف الدراسة بسبب جائجة فيروس كورونا.

وأوضح الوزير فى إنفوجراف نشره على صفحته الشخصية أنه تم تقييم الطلاب من قبل المعلمين وفق مناهج متعددة التخصصات، كما تمت إتاحة الوسائل التعليمية المساعدة منها المنصة الإلكترونية والقنوات التعليمية ومنصة إدمودو، إضافة إلى امتحان وتقييم مليون و200 ألف طالب إلكترونيا فى الصفين الأول والثانى الثانوى، كذلك تصحيح 10.4 مليون امتحان إلكترونى لضمان دقة التقييم، كما تم استخدان التابلت للوصول إلى أدوات التعلم.

السكة الحديد تدفع بقطارات روسية جديدة للخدمة وتعدل مسير أخرى الأربعاء المقبل

تبدأ هيئة السكة الحديد اعتبارا من الأربعاء المقبل، الدفع بقطارات روسية جديدة للخدمة مع مد مسير بعض القطارات العاملة حاليا على خط الصعيد، وتشمل تعديلات جداول تشغيل القطارات ابتداء من الأربعاء المقبل مد مسير قطاري 1004/1005 لأسوان بدلا من أسيوط بحيث يقوم من القاهرة إلى أسوان قطار 1004 الساعة 9:30 صباحآ، ليصل اسوان 11:10 مساءآ ويقوم من اسوان قطار 1005 الساعة 11:30 صباحا، ويصل القاهرة 12:50 مساء بعد منتصف الليل.