شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تتوقع طقسا حارا غدا على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 34 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس حار على القاهرة والوجه البحرى نهارا، مع شبورة مائية صباحا، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، ويكون الطقس لطيفا ليلا، معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. كما يتوقع الخبراء نشاطا للرياح على جنوب سيناء تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، ويتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمى.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 34 23
الإسكندرية 32 24
وادى النطرون 34 23
طنطا 33 23
شبين الكوم 33 23
دمنهور 32 24
بلطيم 29 24
مطروح 30 23
السلوم 31 24
سيوة 37 23
بورسعيد 30 24
دمياط 30 25
الزقازيق 34 23
المنصورة 33 24
الاسماعيلية 35 22
السويس 34 24
العريش 31 23
رفح 31 23
رأس سدر 37 23
نخل 34 17
نويبع 35 27
طابا 33 26
كاترين 29 16
الطور 33 25
شرم الشيخ 37 27
الغردقة 35 26
مرسى علم 33 28
الفيوم 35 24
بنى سويف 36 24
المنيا 37 23
أسيوط 37 23
سوهاج 37 24
قنا 38 24
الأقصر 38 25
أسوان 39 25
ادفو 39 25
أبوسمبل 40 27
الوادى الجديد 38 25
شلاتين 37 28
ابو رماد 36 27
حلايب 33 29
رأس حدربة 35 28
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تتوقع طقسا حارا غدا على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 34 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.