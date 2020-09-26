محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: استهدف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية - البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية ضُبط خلالها 382 متهما، وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. كما أسفرت الجهود خلال أسبوع بمختلف المحافظات، عن ضبط 13 عنصرا إجراميا بنطاق مديريات أمن (القليوبية – الشرقية – أسيوط – سوهاج) بإجمالي مضبوطات 17 قطعة سلاح 6 بنادق آلية – 3 بنادق خرطوش – مسدس – 7 فرد محلى – كمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة. كما تم ضبط 1058 قطعة سلاح ناري، "رشاش جرينوف - 94 بندقية آلية – 235 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 39 مسدسا – 689 فردا محلية الصنع – 1399 طلقة مختلفة الأعيرة – 1380 قطعة سلاح أبيض"، و12 تشكيلا عصابيا، ضموا 31 متهماً، ارتكبوا 44 حادث سرقة متنوعا، 541 قضية أحداث، وإعادة 9 سيارات مُبلغ بسرقتها بالإضافة إلى كشف غموض 48 حادث قتل عمد، وسرقة بالإكراه، وحريق عمد، وانتحال صفة، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 61 متهماً، بالإضافة إلى تنفيذ 508223 حكما قضائيا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، تجاه كل واقعة على حدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العام: ضبط 1058قطعة سلاح بينهم جرينوف وتنفيذ 508 ألف حكم قضائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.