مصادرة 5 طن لحوم وكبدة فاسدة داخل ثلاجة بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: صادرت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة 5 طن لحوم وكبدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك داخل ثلاجة في منطقة مصر القديمة. تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن ثلاجة بدون ترخيص- كائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بحوزته 5 طن "لحوم مجمدة- كبدة") يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح غير مشروعة. تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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