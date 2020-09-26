الداخلية: تحرير 5040 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5040) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها2081 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و172 مخالفة السير بدون تراخيص، و9 دراجات نارية مخالفة، و35 مخالفة شروط الترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.