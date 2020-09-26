القبض على خادمة سرقت ألماظ وذهب من شقة مخدومها في الجمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، القبض على خادمة أثناء بيعها ألماظ وذهب، سرقتها من داخل شقة مخدومها في منطقة الجمالية. تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة الجمالية يفيد بقيام إحدى السيدات بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية بأحد محلات الصاغة بدائرة القسم. وبالانتقال والفحص تبين أنها عاملة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة الخليفة، وبحوزتها (كمية من المشغولات الذهبية والألماظ "مجهولة المصدر"). Advertisements وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن مخدومها بأسلوب "المغافلة" إبان عملها طرف المجني عليه. وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمها بالسرقة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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