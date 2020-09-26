"الأمن العام": ضبط 110 قطعة سلاح ناري و 142 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 110 قطعة سلاح ناري، و142 قضية مخدرات، وتنفيذ 73429 حكم قضائي متنوع.

كما تم ضبط تشكيل عصابي ضم 8 متهمين، ارتكبا 2 حادث متنوع، 16 متهم لممارستهم أعمال البلطجة، 12953 مخالفة مرورية وفحص 54 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 6 منهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .