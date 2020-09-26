سقوط تاجر العملة في قبضة مباحث السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي: ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطل بحوزته عملات مالية مزورة قبل ترويجها على عملائه في مدينة السلام.

أكدت معلومات وتحريات العميد أيمن سمير، مأمور قسم شرطة السلام أول، قيام أحد الأشخاص بترويج عملات نقدية مقلدة بدائرة القسم.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد عبد الله، نائب المدير العام، للقبض على المتهم.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد مصطفى أبو الفضل، معاون المباحث، من ضبطه وتبين أنه عامل، مقيم بدائرة القسم له معلومات جنائية حال استقلاله سيارة، وبحوزته عدد 63 ورقة مالية "فئة 200 جنيه" بإجمالي مبلغ 12600 جنيه مصري "مقلدين"، كمية من مخدر الحشيش وزنت 100 جرام، هاتف محمول.

بمواجهته أمام العميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، أقر بتحصله على الأوراق المالية المقلدة من أحد الأشخاص جارى تحديده وضبطه بقصد ترويجها على المواطنين نظير تحصله على نسبة من المبالغ المالية متحصلات نشاطهما الإجرامي، وأضاف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام أبو النصر، مدير قطاع الشرق، واللواء سيف الدين بهجت، مساعد فرقة السلام، إلى النيابة العامة.



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