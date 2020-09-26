محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:
قضت محكمة جنح الدقي، اليوم السبت، بتغريم كابتن مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق في قضيتين جديدتين متعلقتين بخلافات ميراث مع أقاربه.
وجاء منطوق الحكم كالآتي: أصدرت المحكمة الحكم بـ100 ألف جنيه وكفالة 2000 جنيه في القضية المقيدة برقم 12102 سنة 2020، كما قضت بتغريمه 100 ألف جنيه في القضية المقيدة برقم 12103 سنة 2020 وكفالة 2000 جنيه.
وكان مجدي عبد الغني لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أوضح أن مجموعة الأحكام القضائية الصادرة ضده من محكمة جنح الدقي، بسبب خلافات الميراث، هي أحكام غيابية "أول درجة"، وأنه بمجرد الطعن عليها تبدأ القضية من جديد.
وتابع "عبد الغنى" في رده أنه ليس الخصم الوحيد في هذه القضايا، وأن هناك ورثة آخرين وهو واحد منهم، حول حقوق مالية يرى أنها خاصة بهم، وأنهم لجأوا بدورهم إلى القضاء، وكلهم ثقة بأحكامه العادلة.
وأضاف "عبد الغني"، القضايا المتداولة بين الورثة قضايا عديدة وننتظر الكلمة الفاصلة من القضاء المصري العادل الملزم لنا جميعا وكل طرف يبحث عن حقه فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر الجنح تُغرم مجدي عبد الغني 200 ألف جنيه لامتناعه عن تسليم ميراث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.