شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيق.. فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الشهادات المعادلة (الرابط وخطوات التسجيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ موقع الاليكتروني للتنسيق استقبال طلبات طلاب الشهادات المعادلة صباح اليوم السبت حيث يوجب اتباع العديد من الاجراءات لتجسيل بياناتهم عبر الموقع الاليكتروني ومن بنيها الذهاب لمقر التنسيق الرئيس بجامعة عين شمس أو فرعية بجامعة اسيوط أو جامعة الاسكندرية.

كما تقرر لأول مرة هذا العام أن يتم سداد ثمن دليل القبول وباقي الأوراق بموجب إذن دفع يطبع من على الموقع الإلكتروني للتنسيق لدفع حوالة بريدية بمكاتب البريد المختلفة وذلك على الكود المؤسسي رقم 13600101 ورقم حساب الدائنون رقم(9190447778)، حيث سيتم استلام رقم الدخول والرقم السري على الهاتف المحمول المسجل بالموقع حتي يتم حضور الطالب إلى المكتب أو أي من فرعيه مرة واحدة فقط عند تسليم الشهادات، ويتاح للطالب بواسطة برنامج تسجيل التنسيق الإلكتروني للشهادات المعادلة حجز الموعد والتاريخ للذهاب إلى مقر المكتب أو أي من فرعيه لتسليم أوراقه مرفقة بطبعة البيانات الأساسية والدرجات والرغبات، لمنع تكدس الطلاب والازدحام تماشياً مع الظروف الراهنة ولمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .

الخطوات الواجب إتباعها للحصول على إذن الدفع وكود الدخول لطلاب الشهادات المعادلة(العربية والأجنبية) من خلال موقع التنسيق الالكتروني.

1- يقوم جميع طلاب الشهادات المعادلة بالدخول على موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الانترنت من خلال الرابط التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

بوابة الحكومة المصرية

نبذة عن الموقع: إرشادات عامة للطالب: خدمات تنسيق الثانوية العامة الان تسجيل الرغبات مفتوح للمرحلة الثالثة والدور الثاني- ترقبوا اعلان نتائج تقليل الاغتراب منتصف الاسبوع القادم

www.tansik.egypt.gov.eg

، ثم بعد ذلك الدخول إلى صفحة الشهادات المعادلة والضغط على رابط «تسجيل جديد للحصول رقم الدخول وإجراءات الدفع» وتظهر للطالب شاشة ترحيب وتعليمات ينبغي عليه قراءتها جيدا ثم الضغط على مفتاح التالي.

2- يقوم الطالب باختيار نوع الشهادة المعادلة التي حصل عليها (وينبغي مراعاة الدقة عند الاختيار حيث يترتب على الاختيار ظهور أسماء المواد الصحيحة وتخصصات الكليات المسموح بها للطالب) وتسجيل بياناتها وتشمل(نوع الشهادة – رقم الهوية أو السجل المدني والشخصي للطالب في حال إقامته في إحدى الدول العربية- Collage Board Student IDلطلاب الشهادة الثانوية الأمريكية-اسم المدرسة والدولة والمحافظة التي درس بها الطالب للحصول على شهادة الثانوية المعادلة) ثم الضغط مفتاح على التالي.

(2)

3- تسجيل بيانات الطالب(الاسم –البريد الالكتروني- التليفون المحمول- الديانة والنوع – الرقم القومي للطالب –تاريخ الميلاد- عنون إقامة الطالب داخل جمهورية مصر العربية الذي سيتم توزيع الطالب في ضوئة وفقاً لقواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي). ثم الضغط على مفتاح التالي

4- يتبع خطوة للتحقق من مقدم صحة رقم الهاتف المحمول المسجل حيث سيقوم النظام بإرسال كود التحقق إلى رقم الهاتف الذي قام الطالب بتسجيله ضمن بياناته ويقوم الطالب بنقل الكود من رسائل المحمول إلى الشاشة لإكمال عملية التحقق ثم الضغط على مراجعة وتأكيد الطلب.

5- تظهر للطالب شاشة لمراجعة بيانات الطلب وينبغي عليه التأكد من نوع الشهادة التي قام باختيارها ومراجعة بياناته ومن ثم الضغط على تسجيل الطلب والذي يقوم بدوره بعرض شاشة تحتوي على رقم الدخول الذي حصل عليه الطالب ويتم إرساله على المحمول في رسالة نصية قصيرة .

6- في حالة أن يكون الطالب قد قام بتسديد الحوالة بالفعل بمكتب البريد يستخدم الطالب شاشة إدخال رقم الطلب ورقم الإيصال وتاريخ الحوالة وذلك لربط رقم الدخول المسجل بيانات الدفع الواردة من ا لبريد

7- وفي حالة أن يكون الطالب يرغب في طباعة إذن الدفع للتوجه لمكتب البريد يستخدم الطالب شاشة طباعة إذن الدفع والموجه إلى البريد ويحتوي رقم الحساب “” واسم الخدمة المطلوبة «مقابل الدليل الالكتروني لخدمات التنسيق»يراعي تسجيل سبب الحوالة بنفس رقم الدخول الحاصل عليه الطالب عند التسجيل وعليه الاحتفاظ بالورقة المطبوعة وإيصال الحوالة لتسليمهم بمكتب التنسيق مع الشهادات والأوراق الأخرى.

8- بعد إتمام أي من الإجراءين السابقين للدفع، يترقب بالطالب رسالة على الهاتف المحمول برقم الدخول وكلمة السر بعد إتمام إيداع الحوالة ب ٢٤ ساعة يتمكن من خلالها بإعادة الدخول على الموقع الإلكتروني وتسجيل رقم الدخول والرقم السري لمتابعة إدخال درجاته ورغباته وحجز موعد من للحضور إلى مكتب التنسيق أو أي من فرعيه.

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9- وفي حالة فقدان كلمة السر أو رقم الدخول أو الحاجة لطباعة بيان الدفع يمكن للطالب إختيار «الاستعلام عن رقم الدخول وإعادة تعيين كلمة السر» من الصفحة الرئيسية بالموقع

10- ·وبالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية يجب عليهم تقديم تسلسل دراسي كامل مستوفي لجميع الأختام والتصديقات.

11- ·ولمزيد من المعلومات يجب على جميع الطلاب مراعاة ومتابعة التعليمات التي يصدرها المكتب والتى ترد على موقع مكتب التنسيق على شبكة .

الخطوات التي يجب على الطالب أتباعها لتسجيل بياناته ورغباته لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية:

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق باستخدام العنوان الموضح بعاليه.

2- يستخدم رقم الدخول والرقم السري لتسجيل بياناته الأساسية(اسم- عنوان... الخ)ودرجاته ورغباته.

3- يجب على الطالب طباعة رغباته ودرجاته وبيان المواد التي درسها بالشهادة الحاصل عليها والتي قام بتسجيلها على شبكة الإنترنت، حيث يجب عليه تقديم نسخة منها ضمن ملف أوراقه.

4- يجب على الطالب الحفاظ على كود الدخول والرقم السري حيث يمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات الخاصة به ويضمن عدم السماح لأي شخص بتعديل رغباته.

5- يقوم الطالب بحجز موعد لتسليم ملف أوراقه إلى المكتب من خلال موقع التنسيق الالكتروني وعلي الطالب الالتزام بالموعد الذي سيحدده برنامج تسجيل الرغبات وفي حالة التخلف عن الموعد المحدد على الطالب حجز موعد آخر من خلال الموقع.

6- يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، في أي وقت يشاء حتى انتهاء مواعيد التسجيل، علماً بأنه يتم ترشيح الطالب وفقاً لأخر تعديل قام الطالب بتسجيله.