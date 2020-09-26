شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع منسوب المياه يهدد بغرق طريق بالمنوفية.. واستعدادت لـ«فيضان النيل» بالبحيرة والدقهلية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لم يكد الأهالى في محافظة المنوفية ينتهون من عمل طريق جديد لربط جزيرة أبونشابة بقرية أبونشابة والذى غرق بسبب ارتفاع منسوب النيل، حتى عاودت مياه النيل الإرتفاع مرة أخرى، بعد الإنتهاء من رفع مستوى الطريق بعدة أيام، بحسب قول الأهالى، بما يهدد بغرق الطريق من جديد، بينما واصلت الوحدات المحلية في البحيرة والقليوبية والمنوفية عقد الإجتماعات لمتابعة منسوب النيل وإصدار البيانات للتحذير بالإضافة إلى جهود الإنتقال إلى المواطنين لتحذيرهم ومطالبتهم بإخلاء الأراضى والمساكن بمنطقة طرح النهر بناءً على توجيهات المحافظين.

ويقول رجب عبدالغنى، أحد أهالى قرية «أبونشابة»، إنه تم الانتهاء منذ أيام من تعلية الطريق الرابط بين «جزيرة أبونشابة» و«قرية أبونشابة» والذى غرق هذا الشهر بسبب ارتفاع منسوب مياه النيل، وذلك بالتعاون بين الأهالى والوحدة المحلية لقرية الخطاطبة التابعة لمركز السادات في المنوفية، وحاليًا تمر عليه السيارات والأهالى، ولكن مياه نهر النيل عادوت الإرتفاع مرة أخرى بشكل يهدد بغرق الطريق مرة أخرى، مطالبًا بـ«تعلية» الطريق حتى لا يغرق مرة أخرى.

أثار ارتفاع منسوب مياه النيل فى أراضى طرح النهر بمنطقة أبو نشابة فى المنوفية

أثار ارتفاع منسوب مياه النيل فى أراضى طرح النهر بمنطقة أبو نشابة فى المنوفية

وفى البحيرة، عقدت غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز إيتاى البارود إجتماعًا أمس لمتابعة منسوب مياه النيل وأصدرت بيانًا جاء فيه «في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، تزامنًا مع احتمالية زيادة منسوب مياه فرع رشيد.. أعلن الاستاذ محمد كجك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود، انعقاد غرفه العمليات بالوحدة المحلية بايتاي البارود، لمتابعة منسوب المياه بقري إيتاي البارود الواقعة على فرع النيل، وربطها مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، للإبلاغ الفوري في حال حدوث أي حالات طارئة، كما يتم انعقاد غرفة عمليات بالوحدات المحلية بقري الضهرية وششت الأنعام ونكلا العنب، لمتابعة منسوب مياه فرع رشيد المار بنطاق تلك القري على مدار اليوم، والإبلاغ الفوري في حال زيادة منسوب المياه والاستعداد للتدخل السريع في حال حدوث أي حالات طارئة، وأكد رئيس المدينة على التنبيه على كافة المواطنين بالقري الواقعة على فرع رشيد ضرورة إخلاء كافة المنازل وإخلاء التشوينات الزراعية المجاورة لأراضي طرح النيل، حفاظا عليها من التلف، وحفاظًا على أرواح المواطنين في حالة زيادة منسوب مياه النيل.. ويهيب رئيس المدينة بضرورة الابتعاد عن المنازل والمباني والأراضي المجاورة لفرع النيل، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، والإبلاغ الفوري في حالة وجود أي أمور طارئة».

وفى القليوبية أصدرت الوحدة المحلية مدينة القناطر الخيرية بيانًا يحذر من غرق أراضى طرح النهر نصه «نظراً لبدء موسم الفيضان للعام الحالي، والمتوقع زيادة وارتفاع منسوب المياه بنهر النيل، وتهيب الوحده المحليه لمركز ومدينة القناطر الخيرية بالساده المواطنين قاطني أراضي طرح النهر، اتخاذ مايلزم نحو نقل أي متعلقات وأغراض من الحظائر أو المخازن أو تشوينات المحاصيل الزراعية الواقعة في هذه الاماكن تحسباً لارتفاع منسوب المياه حرصاً على الارواح والممتلكات»

وكانت 4 وحدات محلية لمراكز المنوفية وهى مراكز السادات وشبين الكوم وقويسنا وأشمون، بيانات تحذر المواطنين قاطنى أراضى طرح النهر بضرورة إخلاء المنازل وإزالة الزراعات بسبب فيضان محتمل يسبب ارتفاع منسوب مياه نهر النيل.

وجاء نص البيان الصادر عن مركز السادات: «في اطار حرص الدولة على الصالح العام ومصلحة كافة المواطنين، وحرص وزارة الموارد المائية والري على الصالح العام والمواطنين، واستمرارًا للجهود للحفاظ على مجرى نهر النيل وحماية شواطئه من التعديات، ونظرا لبدء موسم الفيضان وارتفاع منسوب المياه بفرعي رشيد ودمياط وهذا سيؤدي إلى غمر لمعظم اراضي طرح النهر والمنزرعة بالمخالفة وكذلك المباني المخالفة والقائمة على جوانب المجري، لذا نهيب السادة المواطنين واضعي اليد على اراضي طرح النهر بالقرى الواقعة والمطلة على نهر النيل بنطاق دائرة مركز السادات بتوخي الحذر، وتجنب زراعة أي زراعات، وسرعة ازالة أي تعديات سبق اتخاذ اجراءات بشأنها بالردم والبناء داخل القطاع المائي، واتخاذ الاحتياطات اللازمة، ونهيب بالمواطنين باخلاء منازلهم حرصا منا على سلامتهم، من جراء ما يحدث من إطلاق تصرفات زائدة من ارتفاع مناسيب المياه وحدوث غمر وغرق لتلك الاراضي».

ونص بيان مركز قويسنا: «تنفيذا لتوجيهات اللواء محافظ المنوفية ،قام خالد النمر، رئيس مركز ومدينة قويسنا بالمرور على قرية كفر ميت العبسي بالوحدة المحلية بميت برة بمركز قويسنا، بحضور عواطف طاحون، نائب رئيس المركز والمدينة، ورئيس الوحدة المحلية بميت بره، ومدير الادارة الهندسية، للتنبيه على المواطنين باتخاذ اللازم حيال إخلاء منازلهم القريبة من حرم فرع النيل دمياط والتعامل بالحيطة والحذر من ارتفاع منسوب مياه النيل نتيجة حدوث فيضان متوقع، وارسال اخطارت رسمية لهم عن طريق الوحدة .»

وكذلك بيانين صادرين عن مركزى شبين الكوم وأشمون بنفس الصيغة: بعنوان «تنويه هام»: «وفقًا لما ورد إلينا من الإدارة المركزية لتطوير وحماية نهر النيل بالوجه البحرى، التابعة لوزارة الرى، بشأن بدء موسم الفيضان الحالى والمتوقع بزيادة المنصرف في فرع رشيد إعتبارًا من الشهر الحالى، مما سيؤدى إلى إرتفاع منسوب المياه بالفرع، وبالتالى سيؤدى إلى حدوث غمر لمعظم أراضى طرح النهر، والمنزرعة بالمخالفة، وكذلك للمبانى المخالفة والمقامة على جوانب المجرى، لذا يرجى من كافة المواطنين واضعى اليد على أراضى طرح النهر بالقرى والمدن الواقعة والمطلة على نهر النيل بنطاق المحافظة، توخى الحيطة والحذر وتجنب زراعة أي زراعات، وسرعة إزالة أي تعديات، وإخلاء منازلهم حرصًا على سلامتهم، نظرًا لارتفاع مناسيب المياه وحدوث غمر وغرق تلك الأراضى»

Advertisements