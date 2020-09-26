شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مرشح حزب الجيل لمجلس النواب علي المقعد الفردي بحلايب وشلاتين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت منطقة حلايب وشلاتين جنوب البحر الاحمر في الساعات الاولي من صباح السبت وفاة احد مرشحي مجلس النواب على المقعد الفردي للدائرة الثالثة بالبحر الاحمر والذي تقدم للترشح على المقعد الفردي ممثلا عن حزب الجيل الديمقراطي وتبين ان المرشح المتوفي هو اسماعيل على دكروني وشهرته صلاح دكروني
كان دكروني قد تقدم باوراق ترشحة للجنة تلقي طلبات الترشح بمحكمة البحر الاحمر يوم ٢٢ سبتمبر الحاري وحصل على رمز الحصان.
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